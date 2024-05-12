Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Бояринцев: «Матч с «Балтикой» будет очень сложным для «Спартака»

12 Мая 2024 • 21:53 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.40 2 2.10
14.05 20:45

Денис Бояринцев, в прошлом игрок «красно-белых», высказался перед матчем «Спартака» с «Балтикой».

Напомним, встреча пройдет в рамках финального матча Пути регионов Кубка России в Калининграде 14 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.

- Этот матч будет очень сложным для «Спартака», нужно будет выложить на максимум. «Балтика» хороша дома, находится в хорошей форме. У Игнашевича очень сильная команда, - сказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В чемпионате России «красно-белые» имеют в своей копилке 46 очков и идут на пятой строчке, «Балтика» набрала 26 баллов и занимает 15 место.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Денис Бояринцев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Мая
11:09
У «Спартака» есть все шансы взять Кубок России» — министр просвещения РФ
10:30
Литвинов — о матче с «Балтикой»: «Нужно отталкиваться от себя»
11 Мая
23:23
Зобнин: «Спартак» не разделяет РПЛ и Кубок России»
23:13
Зобнин: «Балтика» сейчас хороша»
23:03
Зобнин: «Спартак» не думает о суперфинале Кубка России
10 Мая
13:11
Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»
07 Мая
19:00
Деменко считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок России
11:24
Осипов: «На бумаге «Балтика» далеко не фаворит в Кубке России»
04 Мая
19:49
Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»
19:28
«Балтика» - «Спартак»: объявлена дата и время начала кубкового финала Пути регионов
03 Мая
16:02
Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России
14:01
Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России 1
09:29
Латышонок: «Я не вытащил «Балтику» в матче с «Ростовом»
02 Мая
22:53
Остойич считает хорошими шансы «Балтики» пройти «Спартак»
21:58
«Спартак» полетит в Калининград на финал Пути регионов Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Модрич принял решение по будущему Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
21:53 · Кубок России
Бояринцев: «Матч с «Балтикой» будет очень сложным для «Спартака»
11:09 · Кубок России
У «Спартака» есть все шансы взять Кубок России» — министр просвещения РФ
10:30 · Кубок России
Литвинов — о матче с «Балтикой»: «Нужно отталкиваться от себя»
11 Мая
23:23 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Спартак» не разделяет РПЛ и Кубок России»
23:13 · Кубок России
Зобнин: «Балтика» сейчас хороша»
23:03 · Кубок России
Зобнин: «Спартак» не думает о суперфинале Кубка России
22:31 · Россия. Премьер-лига
Чалов: Игру с «Зенитом» в РПЛ надо уже забыть
16:28 · Кубок России
Чанов: Если ЦСКА выиграет Кубок, то это немного скрасит неудачный сезон
12:20 · Кубок России
Эдуард Мор оценил шансы «Спартака» победить «Балтику»
10 Мая
21:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о трёхматчевой серии ЦСКА и «Зенита»
13:11 · Кубок России
Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»
08 Мая
16:58 · Кубок России
ЭСК вынесла вердикт по решению Карасёва в матче ЦСКА – «Зенит»
07 Мая
19:32 · Россия. Премьер-лига
18-летний Педро – лучший игрок «Зенита» в апреле официально
19:00 · Кубок России
Деменко считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок России
17:44 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России
Все новости