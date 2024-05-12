Бояринцев: «Матч с «Балтикой» будет очень сложным для «Спартака»

Денис Бояринцев, в прошлом игрок «красно-белых», высказался перед матчем «Спартака» с «Балтикой».

Напомним, встреча пройдет в рамках финального матча Пути регионов Кубка России в Калининграде 14 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по столичному времени.

- Этот матч будет очень сложным для «Спартака», нужно будет выложить на максимум. «Балтика» хороша дома, находится в хорошей форме. У Игнашевича очень сильная команда, - сказал Бояринцев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В чемпионате России «красно-белые» имеют в своей копилке 46 очков и идут на пятой строчке, «Балтика» набрала 26 баллов и занимает 15 место.