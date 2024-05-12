У «Спартака» есть все шансы взять Кубок России» — министр просвещения РФ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поделился комментарием о шансах «Спартака» завоевать Кубок России.

«Есть все шансы взять Кубок. Слишкович? Думаю, с учетом последних игр, его надо оставлять», — приводит слова Кравцова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» под руководством Владимира Слишковича уже добрался до финала Кубка России Пути регионов, в котором встретится с калининградской «Балтикой».

Игра между командами пройдет во вторник, 14 мая. Начало поединка запланировано на 20:45 по московскому времени.

Действующим обладателем национального Кубка является столичный ЦСКА.