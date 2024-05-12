Литвинов — о матче с «Балтикой»: «Нужно отталкиваться от себя»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем кубковом матче против «Балтики».

Хавбек заявил, что на таких высоких стадиях уже не так важно, с каким соперником играть.

«Нужно отталкиваться от себя и пытаться давать свой максимум, стараться забивать с первых минут», — приводит слова Литвинова пресс-служба «красно-белых».

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один голевой пас.

Финальный матч Кубка России Пути регионов «Балтика» - «Спартак» пройдет 14 мая. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск.