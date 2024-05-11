Зобнин: «Балтика» сейчас хороша»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем финальном матче Кубка России Пути регионов с «Балтикой».

«Балтика» сейчас хороша, плюс они играют дома, куда придут болельщики. У нас есть два дня, чтобы подготовиться», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, встреча «Балтики» и «Спартака» пройдет 14 мая. Начало поединка должно состояться в 20:45 по московскому времени. Вторым суперфиналистом национального Кубка станет победитель матча «Зенит» - ЦСКА.