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Кубок России

Зобнин: «Балтика» сейчас хороша»

11 Мая 2024 • 23:13 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 20:45

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем финальном матче Кубка России Пути регионов с «Балтикой».

«Балтика» сейчас хороша, плюс они играют дома, куда придут болельщики. У нас есть два дня, чтобы подготовиться», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, встреча «Балтики» и «Спартака» пройдет 14 мая. Начало поединка должно состояться в 20:45 по московскому времени. Вторым суперфиналистом национального Кубка станет победитель матча «Зенит» - ЦСКА.

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