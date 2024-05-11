Зобнин: «Спартак» не думает о суперфинале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, есть ли уже мысли о Суперфинале Кубка России.

«Пока нет. Я в «Спартаке» долго, сразу вспоминаются кубковые матчи, где не хватало одного шага до финала. Нужно сконцентрироваться полностью на «Балтике», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

При этом футболист заявил, что «Спартак» хочет выиграть все оставшиеся матчи сезона.

Финальный матч Кубка России Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком» состоится во вторник, 14 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:45 по столичному времени.

Напомним, последний раз «Спартак» выигрывал Кубок России в сезоне-2021/22, одолев в главном матче «Динамо».