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Кубок России

Чанов: Если ЦСКА выиграет Кубок, то это немного скрасит неудачный сезон

11 Мая 2024 • 16:28 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Российский тренер Вячеслав Чанов поделился мнением о том, насколько для ЦСКА важна победа в Кубке России.

— Думаю, если «армейцам» удастся выиграть Кубок, то это немного скрасит этот неудачный сезон, — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, ЦСКА уже добрался до финала Кубка России Пути РПЛ. В первом матче с «Зенитом» подопечные Владимира Федотова на своем поле сыграли вничью со счетом 1:1.

Ответный поединок пройдет 15 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

Что касается РПЛ, то там у ЦСКА дела обстоят не самым лучшим образом. После 27 игр «армейцы» занимают девятую позицию.  

 

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ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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