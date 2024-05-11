Эдуард Мор оценил шансы «Спартака» победить «Балтику»

«Здесь всё упирается в Кубок России. Если выйдут в финал и выиграют трофей, сезон будет спасён. Если нет, то сезон провальный. С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».