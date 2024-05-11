Эдуард Мор оценил шансы «Спартака» победить «Балтику»

Экс-игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем финале Пути регионов Кубка России между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком».
«Здесь всё упирается в Кубок России. Если выйдут в финал и выиграют трофей, сезон будет спасён. Если нет, то сезон провальный. С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50», - передает слова Эдуарда «Чемпионат».
Поединок «Балтики» и «Спартака» состоится 14 мая на стадионе в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В чемпионате России хозяева занимают предпоследнее место, а гости – пятое.
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