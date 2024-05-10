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Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»

10 Мая 2024 • 13:11 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 20:45

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от финала Кубка России (Пути регионов) между «Балтикой» и «Спартаком».

По мнению журналиста, «красно-белых» ожидает непростой матч против калининградской команды, которая сделает всё возможное для того, чтобы выйти в Суперфинал турнира.

«Балтике» нужно играть все матчи на победу и постараться использовать шанс сыграть в «Лужниках» в финале Кубка. «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч в Калининграде», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится 14 мая. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени. 

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