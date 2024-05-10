Черданцев: «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч против «Балтики»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от финала Кубка России (Пути регионов) между «Балтикой» и «Спартаком».

По мнению журналиста, «красно-белых» ожидает непростой матч против калининградской команды, которая сделает всё возможное для того, чтобы выйти в Суперфинал турнира.

«Балтике» нужно играть все матчи на победу и постараться использовать шанс сыграть в «Лужниках» в финале Кубка. «Спартак» ждёт очень тяжёлый матч в Калининграде», — цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Матч «Балтика» — «Спартак» состоится 14 мая. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.