ЭСК вынесла вердикт по решению Карасёва в матче ЦСКА – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала момент из кубкового матча между ЦСКА и «Зенитом» (ничья 1:1). ЭСК решила, что арбитр Сергей Карасёв правильно не удалил Мойзеса на 3-й минуте игры.

Большинство членов ЭСК считают, что действия Мойзеса нельзя трактовать как серьёзное нарушение правил. По этой причине ВАР не должен был вмешиваться в эпизод.

В публикации на сайте РФС приводятся такие выводы членов комиссии:

- контакт произошёл в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в подкате в мяч, и нога игрока «Зенита» оказалась на пути движения Мойзеса;

- отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и его нога находились на газоне, что уменьшает вероятность угрозы безопасности);

- контакт был кратковременным, дополнительного движения и применения чрезмерной силы не было.