Деменко считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок России

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил шансы московской команды добиться успехов в концовке нынешнего сезона.

«Кубок — это то, где «Спартак» может действительно зацепиться. Естественно, они бьются и в чемпионате, но за Кубок продолжается борьба, и «красно-белые» однозначно будут на него претендовать», — приводит слова бывшего футболиста издание «Газета.Ru».

К слову, после 27 туров в первенстве страны коллектив Владимира Слишковича находится на пятой позиции турнирной таблицы, команда заработала 43 балла.