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Кубок России

Деменко считает, что «Спартак» будет претендовать на Кубок России

07 Мая 2024 • 19:00 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 20:45

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил шансы московской команды добиться успехов в концовке нынешнего сезона.

«Кубок — это то, где «Спартак» может действительно зацепиться. Естественно, они бьются и в чемпионате, но за Кубок продолжается борьба, и «красно-белые» однозначно будут на него претендовать», — приводит слова бывшего футболиста издание «Газета.Ru».

К слову, после 27 туров в первенстве страны коллектив Владимира Слишковича находится на пятой позиции турнирной таблицы, команда заработала 43 балла.

Также клуб дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где сыграют с «Балтикой». В случае победы в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
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