Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Осипов: «На бумаге «Балтика» далеко не фаворит в Кубке России»

07 Мая 2024 • 11:24 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 20:45

Александр Осипов, полузащитник калининградской команды, дал свой комментарий о выходе «Балтики» в финал Пути регионов Кубка России, его соперником станет «Спартак».

Напомним, в полуфинале «Балтика» оказалась сильнее «Ростова», одержав победу со счётом 1:0. Матч со «Спартаком» состоится 14 мая.

- Понятно, что на бумаге мы далеко не фавориты. Мне кажется, нам так даже проще. Пусть нас не считают претендентами на победу в Кубке, нет лишнего давления, - цитирует игрока «Балтики» «Матч ТВ».

В РПЛ команда Сергея Игнашевича располагается на 15 строчке, набрав в 27 турах 26 очков.

25-летний Осипов в текущем сезоне провёл за калининградскую команду во всех турнирах 22 матча, но не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Александр Осипов ещё теги

Новости по матчу

04 Мая
19:49
Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»
19:28
«Балтика» - «Спартак»: объявлена дата и время начала кубкового финала Пути регионов
03 Мая
16:02
Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России
14:01
Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России 1
09:29
Латышонок: «Я не вытащил «Балтику» в матче с «Ростовом»
02 Мая
22:53
Остойич считает хорошими шансы «Балтики» пройти «Спартак»
21:58
«Спартак» полетит в Калининград на финал Пути регионов Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
11:24 · Кубок России
Осипов: «На бумаге «Балтика» далеко не фаворит в Кубке России»
08:20 · Кубок России
Файзуллаев: «ЦСКА хочет победить «Зенит»
06 Мая
16:57 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартаку» надо готовиться к Кубку России через матчи чемпионата» 1
04 Мая
19:49 · Кубок России
Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»
19:28 · Кубок России
«Балтика» - «Спартак»: объявлена дата и время начала кубкового финала Пути регионов
19:11 · Кубок России
Деменко: «Для «Балтики» очень важно в первый год остаться в РПЛ»
19:03 · Кубок России
Деменко считает, что «Динамо» не собиралось жертвовать Кубком России ради победы в РПЛ
13:27 · Кубок России
Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»
13:13 · Кубок России
Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке» 1
11:53 · Кубок России
Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»
03 Мая
22:05 · Кубок России
Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Балтика» умеет удивлять»
18:56 · Кубок России
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»
17:42 · Кубок России
Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»
17:08 · Кубок России
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
Все новости