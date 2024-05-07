Осипов: «На бумаге «Балтика» далеко не фаворит в Кубке России»

Александр Осипов, полузащитник калининградской команды, дал свой комментарий о выходе «Балтики» в финал Пути регионов Кубка России, его соперником станет «Спартак».

Напомним, в полуфинале «Балтика» оказалась сильнее «Ростова», одержав победу со счётом 1:0. Матч со «Спартаком» состоится 14 мая.

- Понятно, что на бумаге мы далеко не фавориты. Мне кажется, нам так даже проще. Пусть нас не считают претендентами на победу в Кубке, нет лишнего давления, - цитирует игрока «Балтики» «Матч ТВ».

В РПЛ команда Сергея Игнашевича располагается на 15 строчке, набрав в 27 турах 26 очков.

25-летний Осипов в текущем сезоне провёл за калининградскую команду во всех турнирах 22 матча, но не отметился голевыми действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.