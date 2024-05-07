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Кубок России

Файзуллаев: «ЦСКА хочет победить «Зенит»

07 Мая 2024 • 08:20 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился мыслями касательно ответного поединка против петербургского «Зенита» в финале Пути РПЛ Кубка России.

«Мы хотим победить, стараемся и верим, что можем победить «Зенит» и выйти в финал. Выйти в финал очень важно. В чемпионате тоже очень важные игры, потому что матчи с «Зенитом» всегда важны», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Победитель противостояния станет участником суперфинала Кубка России.

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