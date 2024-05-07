Файзуллаев: «ЦСКА хочет победить «Зенит»

«Мы хотим победить, стараемся и верим, что можем победить «Зенит» и выйти в финал. Выйти в финал очень важно. В чемпионате тоже очень важные игры, потому что матчи с «Зенитом» всегда важны», - передает слова футболиста «Чемпионат».