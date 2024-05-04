Кечинов: «В матче с «Балтикой» лёгкой прогулки у «Спартака» не будет»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче столичного клуба против «Балтики».

«Легкой прогулки у «Спартака» не будет. В весенней стадии «Балтика» очень сильно прибавила, но у «Спартака» будет мотивация – возможность выиграть трофей», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «красно-белых» не так много шансов на медали в РПЛ, поэтому им стоить бросить все силы на Кубок страны.

Финальный матч Кубка России Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком» пройдет 14 мая. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени.