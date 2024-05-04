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«Балтика» - «Спартак»: объявлена дата и время начала кубкового финала Пути регионов

04 Мая 2024 • 19:28 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 19:00

В финале Пути регионов Кубка России лицом к лицу сойдутся «Балтика» и «Спартак». Пресс-служба турнира сообщила о том, что матч пройдёт во вторник, 14 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Победитель этого матча в суперфинале Кубка России сыграет либо против «Зенита», либо против ЦСКА. Эти команды проведут ответный поединок финала Пути РПЛ 15 мая. В первом матче в Москве «сине-бело-голубые» и «армейцы» сыграли вничью – 1:1.

Суперфинал Кубка России пройдёт в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня.

Отметим, что действующим обладателем кубка России является ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика

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