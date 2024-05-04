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Деменко: «Для «Балтики» очень важно в первый год остаться в РПЛ»

04 Мая 2024 • 19:11 Комментировать
Ростов
0:1
Балтика

Максим Деменко, бывший игрок ряда российских клубов, высказался о выступлении «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

- Для клуба очень важно в первый год остаться в РПЛ, и дальше будут и игроки появляться, и условия будут создавать. Первый год – такой тяжелый, - приводит слова Деменко «Газета.ру».

Калининградский клуб в этом сезоне под руководством Сергея Игнашевича находится на 13 месте, набрав 26 баллов. Также «Балтика» оформила выход в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет со «Спартаком». В случае, если «Балтика» победит, то команда встретится в Суперфинале либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.


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