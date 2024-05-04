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Кубок России

Деменко считает, что «Динамо» не собиралось жертвовать Кубком России ради победы в РПЛ

04 Мая 2024 • 19:03 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва

Максим Деменко, ранее выступавший за «Спартак», дал свой комментарий о матче, в котором «Динамо» в Кубке России уступило «красно-белым» и покинуло турнир.

Напомним, встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0, команда Владимира Слишковича в следующем матче встретится с «Балтикой», после чего может получить право сыграть в Суперфинале Кубка.

- Думаю, в любом случае, «Динамо» хотело выйти в финальную стадию Кубка – еще один матч, и дальше можно было сыграть в финале. Но, возможно, ставка была не стопроцентной, - цитирует Деменко «Газета.ру».

В чемпионате России «Динамо» идёт на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. «Спартак» с 42 баллами занимает четвёртое место.


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