Деменко считает, что «Динамо» не собиралось жертвовать Кубком России ради победы в РПЛ

Максим Деменко, ранее выступавший за «Спартак», дал свой комментарий о матче, в котором «Динамо» в Кубке России уступило «красно-белым» и покинуло турнир.

Напомним, встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:0, команда Владимира Слишковича в следующем матче встретится с «Балтикой», после чего может получить право сыграть в Суперфинале Кубка.

- Думаю, в любом случае, «Динамо» хотело выйти в финальную стадию Кубка – еще один матч, и дальше можно было сыграть в финале. Но, возможно, ставка была не стопроцентной, - цитирует Деменко «Газета.ру».

В чемпионате России «Динамо» идёт на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. «Спартак» с 42 баллами занимает четвёртое место.