Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»

Известный российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что победа в Кубке России не является для «Зенита» приоритетной задачей.

Напомним, в финале Пути РПЛ петербуржцам противостоит ЦСКА. Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.

«ЦСКА в чемпионате идёт плохо, и у них есть шанс в Кубке. У «Зенита», напротив, в чемпионате сейчас основное внимание — надо не упустить титул, а Кубок – второстепенный турнир», — цитирует Шалимова .

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.