Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»

04 Мая 2024 • 13:27 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Известный российский тренер Игорь Шалимов выразил мнение, что победа в Кубке России не является для «Зенита» приоритетной задачей.

Напомним, в финале Пути РПЛ петербуржцам противостоит ЦСКА. Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.  

«ЦСКА в чемпионате идёт плохо, и у них есть шанс в Кубке. У «Зенита», напротив, в чемпионате сейчас основное внимание — надо не упустить титул, а Кубок – второстепенный турнир», — цитирует Шалимова .

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Шалимов ещё теги

Новости по матчу

03 Мая
16:44
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:30
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
16:02
Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России
14:27
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса»
13:41
Червиченко: «Победа в Кубке — условность» 1
13:29
Роша — о матче с «Зенитом»: «Такие мячи нельзя пропускать» 1
13:13
Мостовой: «ЦСКА пропустил от «Зенита» необязательный гол»
11:59
Чанов: «Ничья с «Зенитом» ничем не критична для ЦСКА»
11:31
Ахметов — о матче с ЦСКА: «Немного непривычно было играть в таком сочетании»
10:08
Чалов поддержал Торопа после матча с «Зенитом»
02 Мая
22:12
Александр Медведев – о ничьей с ЦСКА: «Напряжённая кубковая игра»
18:45
ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 22
19 Апреля
13:42
Шалимов считает, что ЦСКА заслуживает победы в Кубке России
18 Апреля
16:01
Погребняк: «Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком»
15:49
Нигматуллин назвал главного фаворита Кубка России
15:17
Хомуха: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
13:15
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
11:08
Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Селиваненко: «Раз Рублёв и Оже-Альяссим в финале, значит они на этом турнире лучше и удачливее остальных» Костя Цзю — о травме Бетербиева: «Это минимум полгода» Немков высказался о срыве боя между Бетербиевым и Биволом Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
13:27 · Кубок России
Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»
13:13 · Кубок России
Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке» 1
11:53 · Кубок России
Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»
03 Мая
22:05 · Кубок России
Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Балтика» умеет удивлять»
18:56 · Кубок России
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»
17:42 · Кубок России
Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»
17:08 · Кубок России
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
16:44 · Кубок России
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
16:30 · Кубок России
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
15:01 · Кубок России
Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России
15:00 · Кубок России
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд» эксклюзив
14:46 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:27 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса» 1
Все новости