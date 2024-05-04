Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке»

04 Мая 2024 • 13:13 Комментировать (1)
Ростов
0:1
Балтика

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Балтики» над «Ростовом» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

По мнению Шалимова, результат прошедшей игры нельзя назвать сенсацией, так как главный тренер южан Валерий Карпин выпустил на поле не основной состав.

«Не считаю, что это сенсация, исходя из состава «Ростова». Карпин не сделал ставку на победу в Кубке, состав снова был полуторный, где из основы было всего несколько человек», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в финале Пути регионов «Балтика» встретится со «Спартаком». Эта игра состоится 15 мая и начнётся она в 15:00 по московскому времени. В Суперфинале турнира победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой из пары ЦСКА — «Зенит».  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Балтика Валерий Карпин Игорь Шалимов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Мая
13:13
Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке» 1
11:53
Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»
03 Мая
22:05
Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»
18:47
Масалитин: «У «Спартака» сейчас всё чересчур гладко, но когда-то это закончится»
17:08
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
15:01
Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России
14:46
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
09:17
Игрок «Ростова» Чернов: «Что произошло во время первого гола «Балтики»? Ничего, просто технический брак»
09:02
Вахания: «Цель «Ростова» - выигрывать в каждом матче»
02 Мая
23:25
Евгений Чернов высказался после вылета «Ростова» из Кубка России
23:19
Вахания похвалил Латышонка
22:27
Карпин назвал единственную претензию к игрокам
22:19
Игнашевич: «Ребята заслужили этот финал Пути регионов своей игрой и самоотдачей»
22:09
Салихова - о Карпине: «Шёл 20-й год карьеры без титулов»
21:54
Семак: «Рад успехам Игнашевича, «Балтика» демонстрирует интересную игру»
21:13
Игнашевич снимает Карпина с пробега: «Балтика» выбила «Ростов» из Кубка России 2
19:30
«Балтика» забила быстрый гол в ворота «Ростова»
19:27
Игнашевич: «Конечно, Кубок интересен, два шага осталось до финала»
18:45
«Ростов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 5
18:33
«Ростов» и «Балтика» представили составы на свой кубковый матч
16:00
Полузащитник «Спартака» Литвинов рассказал, с кем хотел бы сыграть в финале Пути регионов Кубка России
14:27
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
02:02
Ростов - Балтика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Мая
22:05
Прогноз на точный счёт матча Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
20:09
«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником
14:33
Ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
14:09
Агент: «Не сказал бы, что Роналдо — лидер «Ростова»
12:00
Актуальная ставка и прогноз на матч Ростов — Балтика Кубка России — 2 мая 2024
11:12
Игрок «Ростова» Щетинин: «С «Балтикой» будет сложнее, чем со «Спартаком»
30 Апреля
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
27 Апреля
14:16
Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»
23 Апреля
17:37
Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России» 1
22 Апреля
15:31
Байрамян: «У «Ростова» есть хорошие шансы пройти дальше в Кубке России» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Cruyff
04 Мая 2024 в 14:23
Ростов силы бережёт на последний тур, чтобы на....ть Зениту об этом будут потом долго говорить а кубок ему пофиг на него сразу и забудут
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Селиваненко: «Раз Рублёв и Оже-Альяссим в финале, значит они на этом турнире лучше и удачливее остальных» Костя Цзю — о травме Бетербиева: «Это минимум полгода» Немков высказался о срыве боя между Бетербиевым и Биволом Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
13:27 · Кубок России
Шалимов: «Для «Зенита» Кубок — второстепенный турнир»
13:13 · Кубок России
Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке» 1
11:53 · Кубок России
Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»
03 Мая
22:05 · Кубок России
Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Балтика» умеет удивлять»
18:56 · Кубок России
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»
17:42 · Кубок России
Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»
17:08 · Кубок России
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
16:44 · Кубок России
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
16:30 · Кубок России
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
15:01 · Кубок России
Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России
15:00 · Кубок России
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд» эксклюзив
14:46 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:27 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса» 1
Все новости