Шалимов: «Карпин не сделал ставку на победу в Кубке»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Балтики» над «Ростовом» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

По мнению Шалимова, результат прошедшей игры нельзя назвать сенсацией, так как главный тренер южан Валерий Карпин выпустил на поле не основной состав.

«Не считаю, что это сенсация, исходя из состава «Ростова». Карпин не сделал ставку на победу в Кубке, состав снова был полуторный, где из основы было всего несколько человек», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в финале Пути регионов «Балтика» встретится со «Спартаком». Эта игра состоится 15 мая и начнётся она в 15:00 по московскому времени. В Суперфинале турнира победитель этого противостояния сыграет с лучшей командой из пары ЦСКА — «Зенит».