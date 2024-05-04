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Кубок России

Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»

04 Мая 2024 • 11:53 Комментировать
Ростов
0:1
Балтика

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о вылете своей команды из текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, в полуфинале Пути регионов калининградцы уступили «Балтике» (0:1) и завершили свои выступления в Кубке России.

«Нам хотелось, как минимум, дойти до суперфинала. Сейчас есть небольшое расстройство и опустошение, но теперь свои силы сосредоточим на чемпионате», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. Свой следующий матч южане проведут 6 мая против «Локомотива». Начало — в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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