Игрок «Ростова» Чернов: «Нам хотелось, как минимум, дойти до Суперфинала Кубка»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о вылете своей команды из текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, в полуфинале Пути регионов калининградцы уступили «Балтике» (0:1) и завершили свои выступления в Кубке России.

«Нам хотелось, как минимум, дойти до суперфинала. Сейчас есть небольшое расстройство и опустошение, но теперь свои силы сосредоточим на чемпионате», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

После 26 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. Свой следующий матч южане проведут 6 мая против «Локомотива». Начало — в 20:30 по московскому времени.