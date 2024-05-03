Мор удивился решению Карпина по составу в матче с «Балтикой»

Экс-игрок обороны «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на победу «Балтики» в матче с «Ростовом» (1:0) во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Очень удивил «Ростов» в матче с «Балтикой», а вернее, решение тренера по составу. Казалось, в ситуации, когда уже два шага до трофея, Валерий Карпин выпустит на поле основных игроков. «Балтика» играла смешанным составом, хотя она борется за выживание в РПЛ», — приводит слова Мора издание «РБ Спорт».

Добавим, что следующий матч Кубка России «Балтика» сыграет со «Спартаком» в рамках финалв Пути регионов. Игра пройдёт в Калининграде. Встреча состоится 15 мая.