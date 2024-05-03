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Кубок России

Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»

03 Мая 2024 • 18:56 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин высказался об амбициях петербургского клуба в Кубке России.

Накануне коллектив Сергея Семака сыграл вничью с ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

«Несмотря на выбор состава на ЦСКА, не стоит говорить, что Кубок для «Зенита» не является приоритетом. Эта игра все равно ничего не решала, все будет решаться во втором матче. Думаю, была цель максимально ротировать состав, а рассчитывал ли «Зенит» на результат — понять трудно», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Напомним, что ответная встреча состоится 15 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. Так, с учётом матчей чемпионата Российской Премьер-Лиги питерцы не могут выиграть уже три встречи подряд.
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