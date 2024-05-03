Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матчах Кубка России.

- Как вам результат первого матча ЦСКА - «Зенит»?

- «Зенит» приехал за ничьей, он ее и увез. Планы был такой, что все должно решиться в ответной встрече. ЦСКА пытался что-то сделать. Но он играл вторым номером. «Зенит» не давал завладеть преимуществом, постоянно контролируя мяч. Но «армейцы» сумели забить в первом тайме. В перерыве были сделаны замены. «Зенит» побежал забивать. Хозяевам надо было отодвигать игру от ворот, но они этого не сделали. Снова выдали валидольную концовку с пропущенным мячом. Как обычно. Не понимаю, почему так слабо сыграл Роша с Ерохиным и дал ему спокойно пробить. И Тороп ошибся на выходе. В итоге все будет решаться во втором матче.

- Как относитесь к тому, что Семак выпустил не основной состав?

- Сейчас очень много матчей. А у «Зенита» на скамейке сидят качественные футболисты, которым нужна игровая практика. Семак выпустил два защитника, и напрашивалось, что ЦСКА должен был создать на них давление, но этого не произошло. У защитников «Зенита» есть огрехи, тем более у Барриоса. Он хорош в отборе, в подыгрыше, но это не его позиция. Тем не менее, ЦСКА нечем было дожимать соперника.

- Как расцениваете шансы команд в ответной встрече?

- Как равные. Тот же «Рубин» доказал, что с «Зенитом» можно играть в Питере. Казанцы выбрали правильную тактику, забили свои мячи и победили. Почему ЦСКА так не может?

- Не может ли помешать «Зениту» выйти в финал тот факт, что в чемпионате еще далеко не все решено и есть необходимость думать больше об РПЛ?

- Одно другому не мешает. Мы же в 91-м году сделали дубль, невзирая ни на что. Когда замаячило, почему нет?

- В финале Пути регионов сыграют «Балтика» и «Спартак». Что думаете об этом противостоянии?

- Если «Спартак» не настроится, будут проблемы. Пока все у «красно-белых» гладко. Даже чересчур. У них сейчас все получается. Любые отскоки, удары – практически все залетает. Когда-то эта полоса закончится. Может, как раз с «Балтикой».

- Команда Игнашевича борется за выживание. Считаете, в Кубке у нее цель – победа?

- А кому Кубок помешает, если есть возможность его выиграть?

- Вопрос, хватит ли на это ресурсов?

- Если найдутся силы – почему нет? Вчера же они отбились в Ростове, забили мяч. Также могут и со «Спартаком». Хотя «красно-белые» сейчас окрыленные, начало все получаться, пришли победы. Видно, что футболисты получают удовольствие от игры. Но это когда-то заканчивается.

- Какую пару вам было бы интереснее видеть в финале Кубка России?

- Я думаю, наиболее реальный вариант или «Зенит» - «Спартак», или ЦСКА – «Спартак». Если выйдет «Балтика», с ней может быть даже сложнее, потому что тот же ЦСКА будет считаться фаворитом, а это нужно подтвердить на поле. «Балтика» может упереться и доказать. Это одна игра.

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Елена Григорьевская