Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Масалитин: «У «Спартака» сейчас всё чересчур гладко, но когда-то это закончится» эксклюзив

03 Мая 2024 • 18:47 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матчах Кубка России.

- Как вам результат первого матча ЦСКА - «Зенит»?

- «Зенит» приехал за ничьей, он ее и увез. Планы был такой, что все должно решиться в ответной встрече. ЦСКА пытался что-то сделать. Но он играл вторым номером. «Зенит» не давал завладеть преимуществом, постоянно контролируя мяч. Но «армейцы» сумели забить в первом тайме. В перерыве были сделаны замены. «Зенит» побежал забивать. Хозяевам надо было отодвигать игру от ворот, но они этого не сделали. Снова выдали валидольную концовку с пропущенным мячом. Как обычно. Не понимаю, почему так слабо сыграл Роша с Ерохиным и дал ему спокойно пробить. И Тороп ошибся на выходе. В итоге все будет решаться во втором матче.  

- Как относитесь к тому, что Семак выпустил не основной состав?

- Сейчас очень много матчей. А у «Зенита» на скамейке сидят качественные футболисты, которым нужна игровая практика. Семак выпустил два защитника, и напрашивалось, что ЦСКА должен был создать на них давление, но этого не произошло. У защитников «Зенита» есть огрехи, тем более у Барриоса. Он хорош в отборе, в подыгрыше, но это не его позиция. Тем не менее, ЦСКА нечем было дожимать соперника.

- Как расцениваете шансы команд в ответной встрече?

- Как равные. Тот же «Рубин» доказал, что с «Зенитом» можно играть в Питере. Казанцы выбрали правильную тактику, забили свои мячи и победили. Почему ЦСКА так не может?

- Не может ли помешать «Зениту» выйти в финал тот факт, что в чемпионате еще далеко не все решено и есть необходимость думать больше об РПЛ?

- Одно другому не мешает. Мы же в 91-м году сделали дубль, невзирая ни на что. Когда замаячило, почему нет?

- В финале Пути регионов сыграют «Балтика» и «Спартак». Что думаете об этом противостоянии?

- Если «Спартак» не настроится, будут проблемы. Пока все у «красно-белых» гладко. Даже чересчур. У них сейчас все получается. Любые отскоки, удары – практически все залетает. Когда-то эта полоса закончится. Может, как раз с «Балтикой».

- Команда Игнашевича борется за выживание. Считаете, в Кубке у нее цель – победа?

- А кому Кубок помешает, если есть возможность его выиграть?

- Вопрос, хватит ли на это ресурсов?

- Если найдутся силы – почему нет? Вчера же они отбились в Ростове, забили мяч. Также могут и со «Спартаком». Хотя «красно-белые» сейчас окрыленные, начало все получаться, пришли победы. Видно, что футболисты получают удовольствие от игры. Но это когда-то заканчивается.     

- Какую пару вам было бы интереснее видеть в финале Кубка России?

- Я думаю, наиболее реальный вариант или «Зенит» - «Спартак», или ЦСКА – «Спартак». Если выйдет «Балтика», с ней может быть даже сложнее, потому что тот же ЦСКА будет считаться фаворитом, а это нужно подтвердить на поле. «Балтика» может упереться и доказать. Это одна игра.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Балтика Валерий Масалитин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
18:56
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»
16:44
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
15:00
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд»
11:50
Денис Попов: «От Торопа не веет надёжностью, а от Акинфеева веет» 1
02 Мая
22:45
Барриос: «У ЦСКА был всего один момент»
22:20
Мостовой назвал фаворита в противостоянии ЦСКА и «Зенита»
22:19
Чалов: «С «Зенитом» сыграли неплохой матч»
22:10
Федотов: «Обидно, но нельзя терять концентрацию до конца»
22:00
Семак: «Состав экспериментальный, многие играли не на своих позициях» 2
21:49
Сергеев: «В команде всё отлично, но где-то не везёт, бывает такое»
21:44
Антон Заболотный: «Мы не в лучшей форме находимся»
21:29
Ерохин - о своём голе: «Вообще я должен был блокировать Рошу по идее»
21:12
«Зенит» и ЦСКА не выявили сильнейшего в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России 4
21:04
Ерохин сравнял счёт в конце матча с ЦСКА
20:33
Антон Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА с «Зенитом»
20:27
Погребняк: «Кубок России – единственный шанс спасти сезон для ЦСКА»
20:17
Баранник: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом и выиграет Кубок России» 1
20:00
Михаил Кержаков: «Отменённый гол Чалова встряхнёт нас» 1
19:59
Игорь Федотов считает, что Мойзеса нужно было удалять в матче с «Зенитом»
19:21
Карпин: «Какая-то супермотивация иногда даже мешает»
19:15
Лишь один игрок ЦСКА пропускает матч с «Зенитом» по причине здоровья
19:12
Федотов пообещал выход на поле Файзуллаева
19:01
Семак: «В приоритете всегда будет чемпионат, это нормально, это естественно»
18:26
«Зенит» представил состав на кубковый матч с ЦСКА, в нём много интересного
18:17
Тороп, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА на игру с «Зенитом»
14:30
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
12:15
ЦСКА против «Зенита»: Какими будут составы Федотова и Семака в финале Пути РПЛ Кубка России
02:09
ЦСКА - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Мая
20:33
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
20:09
«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником
15:06
Семак высказался о регламенте Кубка России
14:52
Семак высказался о битве с ЦСКА
14:28
Бесплатный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
12:48
Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»
12:04
Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует безнадёга»
11:39
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
30 Апреля
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
29 Апреля
18:44
Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»
27 Апреля
14:47
Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» Анчелотти: «ПСЖ» – «Реал» в финале Лиги чемпионов? Я готов подписаться под этим прямо сейчас»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
19:23 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Балтика» умеет удивлять»
18:56 · Кубок России
Лепехин: «Не стоит говорить, что Кубок России для «Зенита» не является приоритетом»
17:42 · Кубок России
Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»
17:08 · Кубок России
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
16:44 · Кубок России
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
16:30 · Кубок России
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
15:01 · Кубок России
Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России
15:00 · Кубок России
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд» эксклюзив
14:46 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:27 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса»
14:15 · Кубок России
Балахнин: «Ростову» стоило все силы бросить на Кубок»
14:01 · Кубок России
Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России 1
13:41 · Кубок России
Червиченко: «Победа в Кубке — условность» 1
13:29 · Кубок России
Роша — о матче с «Зенитом»: «Такие мячи нельзя пропускать» 1
Все новости