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Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»

03 Мая 2024 • 17:42 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о своих эмоциях во время столичного дерби с «Динамо».

Напомним, полуфинал Кубка России Пути регионов завершился победой «Спартака» со счетом 2:0.

«Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор — все подбадривают и поддерживают. Честно, не хватает этого на матчах РПЛ», — заявил Литвинов «Чемпионату».

Футболист признался, что хотел бы чаще видеть активных фанатов на домашнем стадионе.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов принял участие в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов

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