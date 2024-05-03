Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о своих эмоциях во время столичного дерби с «Динамо».

Напомним, полуфинал Кубка России Пути регионов завершился победой «Спартака» со счетом 2:0.

«Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор — все подбадривают и поддерживают. Честно, не хватает этого на матчах РПЛ», — заявил Литвинов «Чемпионату».

Футболист признался, что хотел бы чаще видеть активных фанатов на домашнем стадионе.

В текущем сезоне 22-летний Литвинов принял участие в 27 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.