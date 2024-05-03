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Кубок России

Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»

03 Мая 2024 • 17:08 Комментировать
Ростов
0:1
Балтика

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о вылете команды из Кубка России.

Напомним, подопечные Валерия Карпина проиграли в полуфинале Кубка России Пути регионов «Балтике» и покинули турнир.

«Очень обидно вылетать из Кубка. Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя — все хотели выиграть. Мы создали много моментов, нам не хватило хладнокровия и удачи в завершении», — приводит слова Рыскина «Спорт-Экспресс».

В чемпионате России «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своей копилке 40 очков.

В понедельник, 6 мая, дончане сыграют на выезде с «Локомотивом» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Алексей Рыскин

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