Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о первом матче финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

По мнению Новикова, ЦСКА показал хорошее выступление и заслуживал добиться победы.

«ЦСКА вчера показал хорошую игру. Они доминировали на поле и имели моменты — жалко, что упустили победу. Матч был выигрышным, а «Зенит» забил необязательный гол», — приводит слова Новикова «Газета.Ру».

Ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. В Суперфинале Кубка России победитель этого противостояния сыграет с победителем финала Пути регионов между «Балтикой» и «Спартаком».