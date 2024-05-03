Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»

03 Мая 2024 • 16:37 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит

Экс-хавбек «Зенита» Максим Деменко высказался о матче петербуржцев с московским ЦСКА в Кубке России. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса. Мы видим, как игроки бьются и стараются. Самое главное, что питерцы не проиграли. А всё вопросы по поводу выхода в Суперфинал Кубка России они в любом случае решат уже в домашней встрече», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что ответная встреча состоится 15 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. Так, с учётом матчей чемпионата Российской Премьер-Лиги питерцы не могут выиграть уже три встречи подряд.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Динамо Москва Кубок России Максим Деменко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Мая
16:44
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
15:00
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд»
11:50
Денис Попов: «От Торопа не веет надёжностью, а от Акинфеева веет» 1
02 Мая
22:45
Барриос: «У ЦСКА был всего один момент»
22:20
Мостовой назвал фаворита в противостоянии ЦСКА и «Зенита»
22:19
Чалов: «С «Зенитом» сыграли неплохой матч»
22:10
Федотов: «Обидно, но нельзя терять концентрацию до конца»
22:00
Семак: «Состав экспериментальный, многие играли не на своих позициях» 2
21:49
Сергеев: «В команде всё отлично, но где-то не везёт, бывает такое»
21:44
Антон Заболотный: «Мы не в лучшей форме находимся»
21:29
Ерохин - о своём голе: «Вообще я должен был блокировать Рошу по идее»
21:04
Ерохин сравнял счёт в конце матча с ЦСКА
20:33
Антон Заболотный открыл счёт в матче ЦСКА с «Зенитом»
20:27
Погребняк: «Кубок России – единственный шанс спасти сезон для ЦСКА»
20:17
Баранник: «Думаю, «Зенит» станет чемпионом и выиграет Кубок России» 1
20:00
Михаил Кержаков: «Отменённый гол Чалова встряхнёт нас» 1
19:59
Игорь Федотов считает, что Мойзеса нужно было удалять в матче с «Зенитом»
19:21
Карпин: «Какая-то супермотивация иногда даже мешает»
19:15
Лишь один игрок ЦСКА пропускает матч с «Зенитом» по причине здоровья
19:12
Федотов пообещал выход на поле Файзуллаева
19:01
Семак: «В приоритете всегда будет чемпионат, это нормально, это естественно»
18:26
«Зенит» представил состав на кубковый матч с ЦСКА, в нём много интересного
18:17
Тороп, Чалов и Заболотный – в основе ЦСКА на игру с «Зенитом»
14:30
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
12:15
ЦСКА против «Зенита»: Какими будут составы Федотова и Семака в финале Пути РПЛ Кубка России
02:09
ЦСКА - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01 Мая
20:33
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
20:09
«Спартаку» осталось выиграть один матч до суперфинала Кубка России – кто будет соперником
15:06
Семак высказался о регламенте Кубка России
14:52
Семак высказался о битве с ЦСКА
14:28
Бесплатный прогноз и ставка на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
12:48
Файзуллаев сможет сыграть с «Зенитом»
12:04
Шалимов: «В игре ЦСКА присутствует безнадёга»
11:39
Ставка и прогноз на матч ЦСКА — Зенит Кубка России — 2 мая 2024
30 Апреля
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
29 Апреля
18:44
Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»
27 Апреля
14:47
Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Оуэн рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов после матча «Баварии» и «Реала» В ОАЭ закрыли уголовное дело Промеса Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» «Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название
Спортивные новости
Когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Швёнтек стала первой финалисткой турнира в Мадриде Ольховский: «Рублёв ещё до матча с Алькарасом почувствовал ту уверенность, которая нужна для победы» Ольховский: «Можно было предположить, что Рублёв пройдёт Алькараса» Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Мая
17:42 · Кубок России
Литвинов: «Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор»
17:08 · Кубок России
Рыскин — о поражении «Балтики»: «Упрекнуть команду в отсутствии самоотдачи нельзя»
16:44 · Кубок России
Новиков: «ЦСКА доминировал в матче с «Зенитом»
16:37 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»
16:30 · Кубок России
Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»
15:01 · Кубок России
Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России
15:00 · Кубок России
Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд» эксклюзив
14:46 · Россия. Премьер-лига
Глебов: «Не «Балтике» повезло, а нам не повезло»
14:27 · Кубок России
Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса»
14:15 · Кубок России
Балахнин: «Ростову» стоило все силы бросить на Кубок»
14:01 · Кубок России
Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России 1
13:41 · Кубок России
Червиченко: «Победа в Кубке — условность»
13:29 · Кубок России
Роша — о матче с «Зенитом»: «Такие мячи нельзя пропускать» 1
13:14 · Кубок России
Кассьерра оценил ничью в матче ЦСКА - «Зенит»
13:13 · Кубок России
Мостовой: «ЦСКА пропустил от «Зенита» необязательный гол»
Все новости