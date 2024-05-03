Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса»

Экс-хавбек «Зенита» Максим Деменко высказался о матче петербуржцев с московским ЦСКА в Кубке России. Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса. Мы видим, как игроки бьются и стараются. Самое главное, что питерцы не проиграли. А всё вопросы по поводу выхода в Суперфинал Кубка России они в любом случае решат уже в домашней встрече», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что ответная встреча состоится 15 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. Так, с учётом матчей чемпионата Российской Премьер-Лиги питерцы не могут выиграть уже три встречи подряд.