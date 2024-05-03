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Кубок России

Балахнин: «Я был разочарован игрой «Зенита» в матче с ЦСКА»

03 Мая 2024 • 16:30 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре «Зенита» в первом матче финала Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1).

Балахнин признался, что был разочарован выступлением петербургской команды, однако продолжает считать «Зенит» фаворитом противостояния с «армейцами», так как ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Всё было очень предсказуемо, как и до этого, невнятно. Третье поражение подряд, наверное, для лидера нашего чемпионата вообще было бы катастрофой», — цитирует Балахнина «Газета.Ру».

Ответный матч состоится через две недели. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где встретится с победителем пары «Балтика» — «Спартак».

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