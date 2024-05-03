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Кубок России

Балахнин рассказал, какую пару хотел бы видеть в финале Кубка России эксклюзив

03 Мая 2024 • 16:02 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
14.05 19:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковых матчах. 

- Как вам результат первого матча финала Пути РПЛ ЦСКА - «Зенит»?

- Сейчас трудно удивляться какому-то результату. Часто даже команды из нижней части турнирной таблицы обыгрывают лидеров. Я вчера разочаровался «Зенитом», потому что питерцы вполне могли получить третье поражение подряд. Для них хорошо, что смогли забить в конце матча. Для такого состава, который имеет «Зенит», ничья – это неудовлетворительный результат.

- Как относитесь к тому, что Семак выпустил не основной состав?

- Я могу понять Семака. График у команды очень жесткий, а основная борьба за золото еще впереди. Ему не хотелось бы терять кого-то из своих футболистов, если случится повреждение. А наслоение нагрузки с переездами может этому способствовать. Поэтому в таком решении тренерского штаба я вижу четкую логику.

- Значит ли такая ротация, что Семак делает ставку на ответный кубковый матч?

- Да. Но даже не ставку, а просто учитывает его наличие.   

- Как расцениваете шансы этих команд в ответной встрече?

- Больше отдаю предпочтение «Зениту», но уверенности в его победе у меня нет.

- Почему тогда видите фаворитами питерцев?

- Все-таки эта команда посильнее. У ЦСКА еще меньше надежности, если сравнивать этих соперников. «Армейцы» тоже неровно играют, со спадами, проигрывают. Могут и «Балтике» уступить.  Так что перепады у команды Федотова тоже большие. Но сейчас это характерно нашему чемпионату.

- Насколько «Зениту» принципиально завоевать кубок, учитывая то, что чемпионство подвисло?

- Уверен, что питерцам хотелось бы сделать дубль. Это позволяет глубина состава и условия. Это дает статус. Для любого клуба это престижно и важно. Но если смотреть на игру «Зенита», команда находится в какой-то стагнации.   

- В финале Пути регионов сыграют «Балтика» и «Спартак». Что думаете об этом противостоянии?

- В кубовом матче может быть все. Даже то, чего никто не ожидает. Но все равно «Спартак» сейчас выглядит увереннее. Его можно похвалить за последние матчи.

- Зачем «Балтике» второй турнир, если команда борется за выживание в чемпионате и может попасть в стыковые матчи?

- Любому тренеру и футболисту престижно выиграть что-то. У некоторых за всю карьеру не бывает даже одного шанса что-то завоевать. Естественно, желание получить трофей есть у любого. Хотя это будет забирать много сил в борьбе за выживание. Кубок России может осложнить жизнь «Балтике» на финише, и очень сильно. 

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- Какую пару вам было бы интереснее видеть в финале Кубка России?

- «Зенит» - «Спартак». Это классика, игра года. Будет ажиотаж.  

Елена Григорьевская

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