Азнауров поставил «Ростову» «четвёрку» за выступление в Кубке России

Нападающий «Ростова» Имран Азнауров оценил выступление своей команды в текущем розыгрыше Кубка России.

Напомним, южане выбыли из турнира, уступив «Балтике» (0:1) в 1/2 финала Пути регионов. По ходу турнира «Ростов» прошёл подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал».

«Раз дошли до полуфинала, наверное, «четвёрку». «Пятёрку» не могу поставить, так как не выиграли Кубок. В следующий раз постараемся», — цитирует Азнаурова «РБ Спорт».

Отметим, что «Ростов» всего раз в своей истории выигрывал Кубок России. Случилось это в 2014 году, когда командой руководил черногорский специалист Миодраг Божович.