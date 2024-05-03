Тарханов: «ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче Кубка России между «армейцами» и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» выпустил второй состав. Семак только в конце стал использовать основных игроков. ЦСКА тоже проверял молодых, но «Зенит» играл более резервным составом. ЦСКА имел преимущество, но моментов было мало у обеих команд. Москвичи хотят подняться еще выше в чемпионате, выиграть Кубок. Никто не делит игры на Кубок и на чемпионат. Играть надо и там, и там», – сказал Тарханов.

Ответный финальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА состоится 15 мая. Старт поединка запланирован на 20:45 по мск.