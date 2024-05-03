Деменко: «Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из кризиса»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался о первом матче финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

Как считает эксперт, прошедшая встреча показала, что «сине-бело-голубые» постепенно выходят из кризиса и способны решить вопрос о выходе в Суперфинал турнира в ответной игре.

«Судя по матчу с ЦСКА, «Зенит» выходит из небольшого кризиса. Мы видим, как игроки бьются и стараются. Самое главное, что питерцы не проиграли», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится через две недели в Санкт-Петербурге.