Балахнин: «Ростову» стоило все силы бросить на Кубок»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о поражении южан в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) против «Балтики» (0:1).

По мнению специалиста, наставнику «Ростова» Валерию Карпину стоило бросить все силы на Кубок России, так как в РПЛ команда сейчас ни на что не претендует.

«Есть у меня некий осадок: возможно, все силы стоило бросить на Кубок, где можно было что-то выиграть, хотя бы был шанс. В чемпионате, откровенно говоря, едва ли он есть», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Также тренер отметил, что на игре ростовчан негативным образом могли сказаться переезды.

В финале Пути регионов «Балтика» встретится со «Спартаком», а в финале Пути РПЛ отношения между собой выясняют ЦСКА и «Зенит».