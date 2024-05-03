Мор считает, что «Балтика» способна выйти в Суперфинал Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с «Балтикой» в финале Кубка России (Пути регионов).

По мнению Мора, у «Балтики» есть все шансы обыграть «Спартак», так как финал Пути регионов состоится в Калининграде.

«Если «Балтика» будет играть основным составом в финале Пути регионов, не думая об играх в чемпионате, у неё есть все шансы пройти в Суперфинал. Дома «Балтика» способна обыграть кого угодно», — цитирует Мора «РБ Спорт».

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится через две недели. Соперником победившей команды по Суперфиналу станет лучшая команда из пары ЦСКА — «Зенит».