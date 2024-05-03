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Кубок России

Червиченко: «Победа в Кубке — условность»

03 Мая 2024 • 13:41 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), в котором «Ростов» уступил «Балтике» (0:1).

По словам эксперта, победа в Кубке — всего лишь условность, поэтому зачастую тренеры команд прибегают к экспериментам в составе.

«Если говорить о выборе состава Карпина на матч с «Балтикой», то иногда доверие к молодым важнее победы. Но мы понимаем, что победа в Кубке — условность», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

В финале Пути регионов «Балтика» сыграет со «Спартаком». Матч этих команд состоится через две недели. Победитель данного противостояния в Суперфинале турнира встретится с победителем пары ЦСКА — «Зенит».

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