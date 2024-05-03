Роша — о матче с «Зенитом»: «Такие мячи нельзя пропускать»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о первом матче финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Зенита» (1:1).

Напомним, «армейцы» вели в счёте до 84-й минуты игры, когда Александр Ерохин забил ответный мяч.

«Мы хорошо работали, боролись до последней минуты, забили первыми, но затем пропустили. Впереди нас ждут важнейшие 90 минут. Такие мячи нельзя пропускать», — цитирует Рошу официальный сайт ЦСКА.

Ответная игра между «Зенитом» и ЦСКА состоится через две недели на домашней арене «сине-бело-голубых». Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где встретится с победителем пары «Балтика» — «Спартак».