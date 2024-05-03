Кассьерра оценил ничью в матче ЦСКА - «Зенит»

«Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум ещё один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждёт ответный матч дома. Он будет совершенно другим», - передает слова колумбийского нападающего Metaratings.ru.