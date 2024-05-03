Кассьерра оценил ничью в матче ЦСКА - «Зенит»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал гостевую ничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА (1:1).
«Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум ещё один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждёт ответный матч дома. Он будет совершенно другим», - передает слова колумбийского нападающего Metaratings.ru.
Напомним, что ответный поединок «Зенита» и ЦСКА состоится на стадионе «Газпром Арена» 15 мая. Победитель этого противостояния станет первым участником суперфинала Кубка России.
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