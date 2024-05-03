Мостовой: «ЦСКА пропустил от «Зенита» необязательный гол»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о финальном матче Кубка России (Пути РПЛ) между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

По мнению эксперта, «армейцы» могли одержать в этой встрече победу. Мостовой назвал пропущенный ЦСКА мяч в концовке игры необязательным.

«Защитник или вратарь должны были забирать тот мяч. Это ничья, которую можно было избежать. По такому пропущенному мячу ЦСКА упустил победу», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится через две недели в Санкт-Петербурге. В главном финале турнира победитель этого противостояния встретится с победителем пары «Балтика» — «Спартак».