Лисакович: «Обыграем «Спартак»

Форвард калининградской «Балтики» Виталий Лисакович в разговоре с представителями СМИ высказался о финальном поединке с московским «Спартаком» в рамках Пути регионов Кубка России.

«Обыграем «Спартак», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в полуфинале Пути регионов «Балтика» минимально победила «Ростов» со счетом 1:0. «Спартак», в свою очередь, на выезде разобрался со столичным «Динамо» - 2:0.

В чемпионате России «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на четвертой строчке.