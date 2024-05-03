Бубнов прокомментировал результат матча ЦСКА - «Зенит»

В первом матче финала Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА на своем поле принимал петербургский «Зенит». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Команды находятся в кризисе. Ничью можно считать хорошим результатом для петербуржцев. А вот для москвичей, учитывая, где пройдёт следующая игра, исход домашнего матча нельзя назвать успешным», - передает слова Бубнова Sportbox.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги петербургский клуб занимает первое место, а «армейцы» находятся на восьмой позиции.