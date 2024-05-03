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Кубок России

Игрок «Зенита»: «Файзуллаев - топ-футболист»

03 Мая 2024 • 12:36 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о беседе с полузащитником московского ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым после первого матча финала Пути РПЛ Кубка России.

«О чем разваривали с Аббосбеком после матча? Просто спросил, как у него дела. Файзуллаев – топ-футболист? Да», - передает слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, что первая встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. Ответный поединок «Зенита» против ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

В чемпионате России питерцы идут на первом месте, а «армейцы» находятся на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Ильзат Ахметов Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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