Чанов: «Ничья с «Зенитом» ничем не критична для ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о финале Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Специалист отметил, что ЦСКА провёл хороший матч, а ничейный результат в данном случае не столь критичен для московской команды.

«Ничья ничем не критична для ЦСКА, всё равно придётся ждать второго матча, как всё там сложится. У «Зенита» единственное преимущество — домашняя арена. Но уже есть примеры, когда их и там обыгрывали», — цитирует Чанова «Чемпионат».

Ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится через две недели в Санкт-Петербурге. Отметим, что все три игры между этими командами в нынешнем сезоне завершились вничью в основное время.