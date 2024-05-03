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Кубок России

Денис Попов: «От Торопа не веет надёжностью, а от Акинфеева веет» эксклюзив

03 Мая 2024 • 11:50 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью 1:1 между «красно-синими» и «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

- ЦСКА упустил победу.

- Отчасти да, если смотреть, как развивался счёт. Но «Зенит» тоже пару раз в штанги попал. Я думаю, закономерная ничья по моментам и по содержанию. Временами то у одних было преимущество и моменты, то у других. Тем более матч был не решающий, раунд состоит из двух матчей. Вся развязка будет в ответном.

- Та игра будет на поле «Зенита», а тут у ЦСКА был реальный шанс выиграть дома.

- Это да, здесь нельзя поспорить. У «Зенита» теперь преимущество своего поля и болельщиков, оно может сказаться. Но опять же, многое зависит от того, в каких составах команды выйдут именно на этот матч. Тороп опять необязательный мяч пропустил, от него не веет надёжностью.

- А от Акинфеева веет?

- Безусловно. За счёт чего многое и держится у ЦСКА в плане результатов на сегодняшний день.

- Но результаты всё равно не очень.

- Трудно не согласиться. Да, не лучший сезон пока ЦСКА проводит, но итоги подводить ещё преждевременно. Если выиграют Кубок, то удачным сезон станет, правильно? Наверно, сейчас надо все силы бросить как раз на Кубок, потому что в чемпионате уже тяжеловато попасть в тройку. А если за двумя зайцами погнаться, можно и там, и там ничего не добиться. Нужно максимально постараться взять трофей.

- Семак говорит, что для «Зенита» чемпионат важнее.

- Вот и ответ на вопрос. Если Семак так говорит, то возможно, что в ответном кубковом матче он снова выпустит в основном тех, кто имеет меньше практики в Премьер-лиге. В таком случае шансы ЦСКА на проход в суперфинал увеличатся, – заключил Попов.

Ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА на «Газпром Арене» состоится 15 мая.

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Денис Попов Владислав Тороп ещё теги

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