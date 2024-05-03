Грушевский - о матче Кубка России: «Я в шоке»

«Балтика» прошла «Ростов»? Я в шоке. Казалось, что «Балтика» бросает все силы на то, чтобы отстоять свое место в РПЛ. Так или иначе, «Балтику» с победой», - приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».