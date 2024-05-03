Грушевский - о матче Кубка России: «Я в шоке»

Болельщик столичного ЦСКА Михаил Грушевский высказался о выходе калининградской «Балтики» в финал Пути регионов Кубка России. В полуфинальном матче подопечные Сергея Игнашевича одолели «Ростов» со счетом 1:0.
«Балтика» прошла «Ростов»? Я в шоке. Казалось, что «Балтика» бросает все силы на то, чтобы отстоять свое место в РПЛ. Так или иначе, «Балтику» с победой», - приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».
В финале Пути регионов Кубка России «Балтике» будет противостоять московский «Спартак». Встреча состоится на стадионе в Калининграде 15 мая.
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