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Кубок России

Ахметов — о матче с ЦСКА: «Немного непривычно было играть в таком сочетании»

03 Мая 2024 • 11:31 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.05 20:45

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о расстановке игроков петербургской команды на финальный матч Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1).

По словам Ахметова, ему было непривычно играть в таком сочетании, однако многие запасные футболисты, получившие шанс в этой игре, хотели себя проявить.

«Немного непривычно было играть в таком сочетании. Но тренерский штаб дал возможность выйти многим ребятам, которые не получают игровую практику», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится через две недели в Санкт-Петербурге. В финале всего турнира победитель этого противостояния встретится с лучшей командой из пары «Балтика» — «Спартак».

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