Ахметов — о матче с ЦСКА: «Немного непривычно было играть в таком сочетании»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о расстановке игроков петербургской команды на финальный матч Кубка России (Пути РПЛ) против ЦСКА (1:1).

По словам Ахметова, ему было непривычно играть в таком сочетании, однако многие запасные футболисты, получившие шанс в этой игре, хотели себя проявить.

«Немного непривычно было играть в таком сочетании. Но тренерский штаб дал возможность выйти многим ребятам, которые не получают игровую практику», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Ответный матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится через две недели в Санкт-Петербурге. В финале всего турнира победитель этого противостояния встретится с лучшей командой из пары «Балтика» — «Спартак».