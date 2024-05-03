Чалов поддержал Торопа после матча с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался об игре вратаря «армейцев» Владислава Торопа в первом матче финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению Чалова, несмотря на пропущенный мяч, Тороп провёл хороший матч и в команде все его поддерживают.

«Неудачная игра Торопа? Не видел ещё этот гол. Но даже если это так, мы его все поддерживаем. Он выдал хорошую игру», — заявил Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ответный матч между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт через две недели в Санкт-Петербурге. В финале турнира победитель этого противостояния встретится с победителем пары «Балтика» — «Спартак».