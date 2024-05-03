Латышонок: «Я не вытащил «Балтику» в матче с «Ростовом»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

Латышонок не захотел называть себя главным героем встречи, отметив, что этот успех — заслуга всей команды.

«Можно ли сказать, что я вытащил «Балтику»? Нет, потому что мы играли командой, отбивались. Неплохо действовали в первом тайме, комбинировали. Команда сегодня билась», — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

В финале Пути регионов «Балтика» встретится со «Спартаком». Эта игра состоится через две недели. Отметим, что в финале Пути РПЛ отношения между собой выясняют ЦСКА и «Зенит».