Игрок «Ростова» Чернов: «Что произошло во время первого гола «Балтики»? Ничего, просто технический брак»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о поражении от «Балтики» (0:1) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

По словам Чернова, южане готовились к игре против калининградской команды, но в моменте с пропущенным голом допустили технический брак.

«Что произошло во время первого гола? Ничего, просто технический брак, ничего страшного не случилось. Мы готовились к «Балтике», хотели выходить через такую комбинацию, на тренировках всё получилось», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Напомним в финале Пути регионов «Балтика» сыграет со «Спартаком». Этот матч состоится 15 мая. Начало — в 15:00 по московскому времени.