Мостовой: «У «Спартака» всё наладилось после того, как убрали тренера в кавычках»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о выходе московского «Спартака» в финал Пути регионов Кубка России. В ½ финала «красно-белые» победили «Динамо» (2:0).

«После того, как из «Спартака» убрали тренера в кавычках, все наладилось. Другое дело, что после проигрыша «Зениту», «Спартак» должен был вылететь. Глупость, просто смешно», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в середине апреля с поста наставника «народной команды» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. Вместо него исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.