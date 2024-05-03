Колосков подвёл итоги дерби «Динамо» - «Спартак»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о вылете столичного «Динамо» из Кубка России. В полуфинале Пути регионов «бело-голубые» оказались слабее «Спартака» - 0:2.
«Ни у кого не было преимущества. «Спартак» был поточнее, реализовал оба момента. «Динамо» не впечатляет в последних матчах по игре и по мысли. Кажется, у команды какой-то ступор», - передает «РБ Спорт» слова Колоскова.
В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» встретится с «Балтикой». Калининградский коллектив в полуфинале турнира переиграл «Ростов» с минимальным счетом 1:0.
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