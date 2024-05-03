Вахания: «Цель «Ростова» - выигрывать в каждом матче»

Футболисты «Ростова» сильно расстроились из-за вылета команды из Кубка России, однако впереди ещё остались матчи РПЛ, в которых нужно одержать максимальное количество побед. Об этом рассказал «РБ Спорт» защитник южан Илья Вахания.

«Нет времени переживать, потому что у нас через четыре дня игра. Задача - выигрывать в каждом матче», - приводит слова игрока портал.

Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его всё устроило в игре своих подопечных против «Балтики», кроме реализации моментов. Напомним, что «Ростов» проиграл калининградцам в полуфинале Пути регионов Кубка России со счётом 0:1 и выбыл из турнира.